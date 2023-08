Stiri pe aceeasi tema

- Un al patrulea seism s-a produs sambata in trei zile in provincia Malatya, in sud-estul Turciei, fara a provoca pagube sau a se solda cu raniti, dar ingrijorand populatia deja afectata in februarie de cutremurul de pamant soldat cu 50.000 de morti in sudul tarii, relateaza AFP. Provincia Malatya a fost…

- Un al patrulea seism s-a produs sambata in trei zile in provincia Malatya, in sud-estul Turciei, fara a provoca pagube sau a se solda cu raniti, dar ingrijorand populatia deja afectata in februarie de cutremurul de pamant soldat cu 50.000 de morti in sudul tarii, relateaza AFP. Provincia Malatya…

- Un cutremur de mica adancime s-a resimțit puternic aseara in estul Turciei și a produs panica. Unii oameni au sarit pe fereastra. ???????? | TODAY: In Malatya, Turkey, an earthquake surprised citizens at a shopping center. Distressing moments captured on video.pic.twitter.com/5vwjmb6Ky5 — UHN Plus –…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 pe Richter care s-a produs in sudul Turciei, la aproximativ sase luni dupa o serie de cutremure devastatoare care au lovit aceasta regiune, transmite agentia DPA, conform AGERPRES. Ministrul turc al Sanatatii a declarat ca…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in sudul Turciei, la aproximativ sase luni dupa o serie de cutremure devastatoare care au lovit aceasta regiune, transmite agentia DPA, citata de Agerpres. Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a declarat…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 5,3 s-a produs joi in estul Turciei, la o adincime mica, potrivit agenției seismologice din Turcia. Seismul a avut loc la ora locala 20:48 (si a Moldovei), iar epicentrul a fost localizat la 10 kilometri sud-sud-vest de Malatya si la 131 km nord-nord-vest de Sanliurfa,…

- Un puternic seism s-a produs joi in estul Turciei, in aceeasi zona devastata de cutremure și in trecut. Potrivit informațiilor Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (CSEM-EMSC), cutremurul a avut o magnitudine de 5,2 grade pe scara Richter.

- Potrivit Centrului Seismologic European pentru Mediterana (EMSC), cutremurul a avut o magnitudine de 5,2, iar adancimea la care s-a produs a fost de 11 kilometri.Seismul a avut loc la ora locala 20:48 (si a Romaniei), iar epicentrul a fost localizat la 10 kilometri sud-sud-0vest de Malatya si la…