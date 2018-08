Stiri pe aceeasi tema

- Cei aproximativ 36.000 de pompieri, care se lupta cu unul dintre cele mai distrugatoare incendii de vegetatie din istoria statului California, spera ca vantul mai calm de marti sa le permita sa avanseze in actiunile de control al flacarilor, potrivit Reuters. Decesele a sase persoane au fost confirmate…

- Pompierii constanteni s au confruntat ieri cu un incendiu violent care s a manifestat la doua locuinte din cartierul Palazu Mare din Constanta. Promptitudinea si coordonarea eficienta au transformat pericolul iminent intr o actiune tinuta sub control. Chiar daca vantul batea puternic, salvatorii au…

- Pompierii au raportat progrese importante in lupta cu flacarile in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit in California de Nord, care a pus in pericol sute de cladiri si a provocat evacuarea a peste o mie de persoane, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Incendiul Pawnee,…

- Flacarile au cuprins Școala nr. 124, de pe strada Margeaului nr. 10, București. La fața locului, au intervenit 20 autospeciale de stingere, 3 autoscari, echipe de descarcerare și echipaje SMURD.

- Pompierii militari maramureseni continua si astazi lupta cu flacarile de pe Toroioaga. Aseara, elicopterul din cadrul IGAV, dotat cu dispozitiv bambi bucket, a aterizat la Borsa. In aceasta dimineata, la ora 7:30, echipajul de pe elicopter a executat un zbor de recunoastere al zonei unde se manifesta…

- Pompierii militari maramureseni continua si astazi lupta cu flacarile de pe varful Toroioaga, la Borsa. Incendiul a izbucnit duminica seara si a afectat 30 de hectare de padure alpina. Un elicopter a ajuns la fata locului, insa din cauza plafonului de nori prea jos, acesta nu poate fi folosit inca.

