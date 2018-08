In filmuleț poate fi observat un individ, aflat pe scaunul din dreapta fața care, la un moment dat, scoate pe geamul mașinii o pușca și se preface ca impușca trecatori și bicicliști. "Doi cocalari intr-un Audi cu numere de București, impușcau ieri seara in Dumbravița, oamenii și bicicliștii de pe strada cu o pușca de Paintball. Ma intreb daca polițiștii pot face ceva in situația asta? Unii nu mai judeca, iar polițiștii sunt in vacanța in luna august", a scris, pe Facebook, cel care a filmat intreaga scena.

