Panică în sistemul energetic. Se importă la nivel maxim Cu un reactor dezafectat pe termen necunoscut și cu o producție hidro inexplicabil de redusa, Romania a ajuns marți sa importe la nivel maxim, existand oricand pericolul unui blackout. Mai mult, la un moment dat se ajunsese ca producția de energie din gaze sa fie mai mare decat cea hidro, ceea ce este inacceptabil, avand […] The post Panica in sistemul energetic. Se importa la nivel maxim first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei decenii de guvernare PSD, PNL sau PSD-PNL, Romania nu reușește sa produca nici macar 7.000 MWh cu o capacitate instalata, pe hartie, de 18.000 MW. Dupa ce, ani la rand, guvernele PSD-PNL au aflat, de fiecare data cu stupoare, ca iarna nu-i ca vara, in 2024, din cauza incalzirii globale, guvernul…

- Ministerul Energiei da din colț in colț, in cautarea disperata de megawați. Dupa ce Virgil Popescu, colegul de partid al actualului ministru Sebastian Burduja, a inchis aproape toate centralele pe carbune fara sa puna absolut nimic in loc, Romania se afla acum in pragul dezastrului. Cu amanari de intrare…

- Guvernul a aprobat joi, prin hotarare, recunoasterea reciproca intre Romania si Statele Unite ale Americii ale perioadelor de munca si a dreptului la pensie intre cetatenii celor doua state, a declarat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Executivului. „Guvernul a luat astazi o decizie care priveste…

- Oficialii din sistemul energetic au acum o singura preocupare: sa evite intreruperea alimentarii cu energie a consumatorilor. Și asta pentru ca s-a permanentizat un dezechilibru major intre cerere și oferta, Romania producand mult mai puțin decat consuma. Peste toate acestea, in contextul inchiderii…

- Republica Moldova se va integra in piata comuna europeana de energie inainte de a deveni stat membru al Uniunii Europene, odata cu intrarea in functiune a tuturor celor trei linii de interconexiune cu Romania, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, Victor Parlicov, ministrul Energiei de la Chisinau.

- Ieșirea publica a directorului Dispecerului Energetic Național, Virgiliu Ivan, ar fi trebuit sa provoace un adevarat cutremur la varful Guvernului. Oficialul a renunțat la exprimarile prudente și a spus-o direct: sistemul energetic este in pericol din cauza regenerabilelor, semn ca la pupitrul energetic…

- Fostul premier Victor Ponta a fost prezent duminica seara in studioul Romania TV, unde a analizat cele mai fierbinți subiecte din societatea romaneasca, cel mai important fiind starea de sanatate a marelui actor Florin Piersic. Victor Ponta crede ca ceea ce i s-a intamplat maestrului Florin Piersic,…

- La cererea Ucrainei, Romania, alaturi de Polonia si Slovacia, furniza duminica energie electrica de urgenta, iar acest lucru s-a intamplat si sambata, relateaza presa ucraineana preluata de news.ro.