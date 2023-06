Panică în Rusia. Explozii în orașul Rostov. Tancurile au ocupat străzile, iar oamenii își fac provizii de alimente Imagini nemaivazute in ultimele trei decenii, in Rusia. Orașul Rostov-pe-Don este sub ocupația gruparii Wagner, iar oamenii se pregatesc de razboi civil. Este haos in Rostov, dupa ce mercenarii Wagner au pus stapanire pe oraș. Strazile principale sunt blocate cu militari, iar la magazinele alimentare s-au format cozi uriașe. Centrul orașului a fost blocat de militari Duminica, in jurul pranzului, la Rostov-pe-Don s-au auzit primele explozii și focuri de arma, potrivit unor imagini difuzate pe contul de Twitter al agenției Nexta. Nu este clar cine a atacat și care este stadiul luptelor in regiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au fost surprinși sambata dupa-amiaza in garile din Rostov pe Don, unde luptatorii Wagner au anunțat ca au preluat controlul, pentru a parasi orașul, in contextul tensiunilor interne, potrivit imaginilor publicate de cotidianul rus Kommersant.„Garile din Rostov-pe-Don sunt pline de oameni…

- Autoritatile romane monitorizeaza indeaproape evolutia evenimentelor din Rusia, a precizat, sambata, presedintele Klaus Iohannis. „Autoritatile romane monitorizeaza indeaproape evolutia evenimentelor din Rusia. Sunt permanent informat despre dezvoltari. Suntem in contact constant cu aliatii”, a transmis…

- Autoritatile romane monitorizeaza indeaproape evolutia evenimentelor din Rusia, a precizat, sambata, presedintele Klaus Iohannis. „Autoritatile romane monitorizeaza indeaproape evolutia evenimentelor din Rusia. Sunt permanent informat despre dezvoltari. Suntem in contact constant cu aliatii”, a transmis…

- S-au incins spiritele, vineri seara, pe Aeroportul Otopeni. Zeci de oameni au pornit cu șapte ore intarziere spre Madrid din cauza unui zbor amanat in repetate randuri, relateaza site-ul știrileprotv . Avionul – ce aparține Wizz Air – ar fi trebuit sa decoleze vineri dupa-amiaza, dar pasagerii au ramas…

- Explozii au rasunat in centrul Kievului luni dimineața (29 mai), iar locuitorii s-au grabit sa se adaposteasca, la cateva ore dupa un atac intens cu rachete și drone rusești asupra capitalei ucrainene. Locuitorii s-au indreptat spre stațiile de metrou, in timp ce cerul Kievului s-a umplut de nori de…

- Rusia a intensificat atacurile in Ucraina cu cateva zile inainte de Ziua Victoriei. Potrivit unui oficial ucrainean citat de The Guardian, cel puțin cinci persoane au fost ucise in Kiev. Trei dintre persoanele care au murit in atacurile asupra Kievului provin din districtul Solomianski din vestul capitalei,…

- Continua luptele sangeroase pentru controlul orașului Bahmut. Rusia a anuntat duminica ca unitatile de mercenari Wagner sprijinite de trupele aeriene au capturat inca doua blocuri. Wagner conduce incercarea Rusiei de a captura Bahmut inca din vara trecuta, in ceea ce se dovedeste a fi, pentru ambele…

- Imagini care arata cum un glonț a lovit capul unui mercenar „Wagner”, dar acesta a supraviețuit, au fost distribuite pe Twitter. The bullet hit the head of PMC „Wagner” mercenary, but he survived, as there was no brain inside. pic.twitter.com/98qPINxCQe — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2023 Alte imagini…