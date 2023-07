Stiri pe aceeasi tema

- Continua contraofensiva Kievului. Forțele ucrainene au inregistrat caștiguri in cel puțin trei sectoare ale frontului, inclusiv in vestul regiunii Zaporojie și in jurul Bahmut, a anunțat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). Apararea rusa in Ucraina este „fragila”, mai spune ISW.STIRIPESURSE.RO…

- Analiștii militari spun ca, in cinci saptamani de contraofensiva, forțele armate ucrainene au eliberat aproape aceeași porțiune de teritoriu pe care Rusia a capturat-o in șase luni, relateaza Sky News . In evaluarea conflictului, Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), a declarat ca de la inceputul…

- Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive in cinci sectoare ale frontului. In zona Bahmut, trupele Kievului au obținut caștiguri teritoriale la 6 kilometri nord-vest și 2 kilometri nord de aceasta localitate. Oficialii armatei ucrainene au anunțat ca forțele Kievului au avasnat 7,5 kilometri…

- Fortareața Bahmut a cazut. Reprezinta anunțul ministrului apararii al Rusiei. Insa, capitularea nu a fost recunoscuta de Kiev. Evgheni Prigojin a spus ca forțele sale se vor retrage din teatrul de lupta – in cinci zile – și vor preda ruinele orașului armatei ruse obișnuite, a informat Reuters. Batalia…

- Analistii think tank-ului american Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) sustin ca ultima cearta dintre seful companiei de mercenari Wagner si Ministerul rus al Apararii arata ca generalul Valeri Gherasimov, comandantul general al campaniei din Ucraina, si ministrul apararii Serghei Soigu nu au…

- Declarațiile oficialilor ruși și ale unor voci importante din spațiul informațional rusesc continua sa sublinieze o neliniște omniprezenta cu privire la eventualele acțiuni de contraofensiva ucrainene, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).„Liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a remarcat,…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) pare sa fi inceput o operatiune de amploare de verificare a angajatilor care lucreaza pentru securitatea interna, acuzand o scurgere de date interne "la cererea unor cetateni ucraineni" si ar exista deja demiteri si arestari in special in randul unor membri…