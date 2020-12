Stiri pe aceeasi tema

- Sansele ajungerii la un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit sunt mai mici de 50%, a afirmat, joi dupa-amiaza, Michael Gove, ministrul britanic pentru Politicile Cabinetului, anunța MEDIAFAX. "Cred ca, in mod regretabil, sansele mai mari sunt ca nu…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunta ca varianta cea mai probabila este cea in care Marea Britanie incheie perioada de tranzitie post-Brexit fara niciun acord de liber schimb cu Uniunea Europeana.

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, vineri, ca va continua pana in ultimul moment negocierile cu Uniunea Europeana, subliniind ca este posibil un acord privind relatiile bilaterale post-Brexit noteaza Mediafax. "Astept sa il primesc pe negociatorul UE, Michel Barnier, si echipa lui, la Londra,…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie vor relua joi negocierile pentru o noua tentativa de a proteja relatiile comerciale post-Brexit, de ordinul miliardelor de dolari, prin intermediul unui acord, transmite Reuters.

- Peste 70 de asociatii britanice din domeniul mediului de afaceri, reprezentand peste sapte milioane de angajati, cer Guvernului Boris Johnson sa revina la masa negocierilor cu Uniunea Europeana pentru obtinerea unui acord post-Brexit, informeaza cotidianul Financial Times.Organizatiile britanice…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa ajunga la un acord privind relatia post-Brexit inainte de inceputul lunii noiembrie, iar Blocul nu trebuie sa accepte o intelegere proasta doar de dragul de a ajunge la un compromis, a declarat duminica ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe,…

- Uniunea Europeana vrea un acord cu Marea Britanie privind relatiile post-Brexit, dar este aproape imposibil sa fie ratificat un astfel de tratat pana la sfarsitul acestui an, afirma Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, potrivit Mediafax."In cazul in care ajungem la un acord,…

- Constructorii auto japonezi Toyota Motor si Nissan Motor vor cere autoritatilor de la Londra sa ii despagubeasca, in cazul in care Guvernul britanic nu va ajunge la un acord comercial post-Brexit cu Uniunea Europeana, potrivit unui articol publicat luni in cotidianul financiar Nikkei, preluat de Reuters,…