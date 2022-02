Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe jos, teritoriul ucrainean, avand ca destinatie finala diferite orase din Romania sau alte tari

- Acte false și țigari in cantitați mari au fost descoperite de angajații de frontiera in ultimele 72 de ore. Ilegalitațile au fost inregistrate in punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, Vulcanești și Cahul.

- Peste 150 de autovehicule declarate a fi fost furate au fost descoperite, anul trecut, de catre politistii romani de frontiera. In cele mai multe situatii a fost vorba despre autoturisme de lux sau din clasa de mijloc provenite din tarile Europei de vest.

- Formularul digital de intrare in Romania va scurta timpul de așteptare in punctele de trecere a frontierei prin faptul ca cetațenii vor avea de trecut un singur filtru, nu doua ca pana in prezent, verificarea datelor fiind facuta automatizat. Formularul digital de intrare in Romania (PLF) va intra in…

- Cetațenii care intra in Romania nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei, incepand de luni, intrucat toate datele din declarația epidemiologica se regasesc in formularul digital de intrare in țara, a anunțat, sambata, GCS.…

- Se renunța la declarația epidemiologica! Pasagerii care vor sosi in Romania vor avea de trecut un singur filtru in punctele de trecere a frontierei. Incepand de luni, 20 decembrie 2021, cetațenii care intra in Romania nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum…

- A inceput haosul la Punctele de Trecere ale Frontierei dintre Ungaria și Romania. In PTF Petea timpii de așteptare pentru autoturisme este de 180 de minute, iar la camioane este de 120 minute. Deși se lucreaza pe 4 sensuri la intrarea in Romania, totul merge extrem de incet din cauza noilor masuri dispuse…