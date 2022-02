Stiri pe aceeasi tema

- Un zbor neautorizat in partea de nord a Romaniei, care se apropia de spațiul aerian național, a fost interceptat și a aterizat la Bacau, transmite Ministerul Apararii. Este vorba despre un avion militar ucrainean.

- Alte 1 615 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 456 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 10 sunt asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 2-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Ucraina, 1-Rusia.

- O invazie a rușilor in Ucraina ar putea avea loc in acest weekend sau la inceputul saptamanii viitoare. Este mesajul transmis, vineri, de Statele Unite, chiar in timp ce presedintele Biden discuta cu liderii unor țari membre NATO, intre care si Romania. Joe Biden are programata sambata o discutie telefonica…

- Romania este țara in care cetațenii Republicii Moldova au cea mai mare incredere daca se vor confrunta cu o situație similara cu cea in care se gasește Ucraina in raport cu Federația Rusa, cel puțin așa arata un studiu realizat de ISPRI și IDIS Viitorul, pe un eșantion de 1134 de persoane in perioada…

- In ultima perioada tot mai mulți oameni cu care discut se arata foarte ingrijorați de posibilitatea izbucnirii unui razboi intre Rusia si Ucraina, cu efecte ingrijoratoare asupra Romaniei. Sunt... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania a pierdut cel putin 1,1 milioane de persoane din populatia rezidenta din 2011 pana in prezent, pe fondul sporului natural negativ si al migratiei externe, principalii factori ai scaderii populatiei. „Daca ne uitam la dina­mica populatiei rezidente, observam o scadere foarte ac­centuata…

- Alte 389 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 59 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 11 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Italia, 2-Romania, 1-Franța, 1-Germania, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate…