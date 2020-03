Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 18:55 – Un barbat de 64 de ani din Arad este cea de-a sasea persoana care a murit in urma infectiei cu noul tip de coronavirus, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica. ‘A fost inregistrat al saselea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Persoana este…

- Un roman din Spania, infectat cu Covid-19, a luat avionul pentru a veni in Romania. Acesta a prezentat un certificat medical eliberat de autoritațile spaniole care confirma infectarea cu noul coronavirus, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.

- Inca un barbat din București, care a calatorit in Israel la sfarșitul lunii februarie a fost confirmat, miercuri cu noul coronavirus. Acesta are 56 de ani și este internat la Terapie Intensiva, la Spitalul „Victor Babeș”, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In prezent sunt 36 de cazuri.Potrivit…

- Femeia de 42 de ani, din București, confirmata pe 8 martie ca este infectata cu coronavirus, ar fi intrat in contact cu persoane din randul celor care iși desfașoara activitatea in Palatul Victoria. In momentul de fața se fac verificari cu privire la aceasta situație. „In contextul anchetei epidemiologice…

- Autoritatile fac in prezent verificari in randul personalului din cladirea Guvernului, in contextul epidemiei de coronavirus. Se incearca identificarea unor persoane care ar fi putut lua contact cu femeia de 42 de ani din Capitala, confirmata ieri cu virusul COVID 19. S-au luat o serie de masuri preventive…

- Un al 15-lea caz de coronavirus a fost confirmat in Romania, fiind vorba despre o femeie in varsta de 70 de ani din Mureș, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS) privind situația COVI...

- Cel de-al 13-lea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat la nivel național, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica privind situația COVID-19 in Romania.Este vorba despre un barbat de 72 ani, din Galați care a venit din Lombardia in data de 29 februarie. In…