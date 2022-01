Panică în Piața Catedralei: amenințare cu bomba Panica in aceasta seara in Piața Catedralei: a avut loc o amenințare cu bomba. In aceasta seara, in jurul orei 19,20, un barbat a sesizat, prin 112, prezența unei valize suspecte in Piața Catedralei. Aceasta ar fi fost abandonata de mai mult de 2 ore. Polițiștii sosiți la fața locului au asigurat zona, fiind delimitat […] The post Panica in Piața Catedralei: amenințare cu bomba appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

