- Celebrul vulcan Nyiragongo, situat in apropiere de orasul Goma, in estul Republicii Democrate Congo (RDC), a erupt brusc sambata seara, a relatat un corespondent AFP. Emanatii puternice de lumina incandescenta care ieseau din crater erau vizibile din Goma, in timp ce un miros de sulf era perceptibil…

- Populația din estul Ucraniei trece printr-un adevarat coșmar. Oamenii incearca cu greu sa supraviețuiasca in contextul a doua razboaie. De șapte ani, forțele ucrainene se lupta cu separatiștii susținuți de ruși. De anul trecut, pandemia i-a afectat tot mai mult. Locuitorii din zonele afectate de COVID-19…

- Un zgarie-nori de 300 de metri inalțime din metropola chineza Shenzhen a inceput sa se clatine din senin, marți, fara a fi cutremur, strarnind haos pe strazile alaturate. Oamenii din interior au primit imediat ordin de evacuare. Autoritațile au demarat o investigație pentru a afla de ce anume s-a clatinat…

- Aproximativ 42.000 de palestinieni din Fasia Gaza si-au parasit locuintele din cauza atacurilor aeriene ale Israelului asupra acestui teritoriu de coasta, relateaza DPA. Ei au cautat adapost in 50 de scoli conduse de Agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor (UNRWA), a spus luni un purtator…

- Mare parte dintre cei uciși in timpul busculadei de la festivalul religios de la Muntele Meron din Israel aparțineau unei grupari hasidice originare din Satu Mare, scrie jurnalistul roman Petre M. Iancu in Deutsche Welle. Bilanțul tragediei se ridica la 45 de morți și zeci de raniți. Petre Iancu, jurnalist…

- Orașul din Romania care inregistreaza cea mai mare rata a vaccinarii anti-coronavirus este Cluj-Napoca. Rata de vaccinare din acest oraș este de 40%. In Cluj-Napoca au fost ridicate parțial restricțiile. In urma cu trei saptamani, rata infectarilor era de 8 cazuri raportat la 1 000 de locuitori. Acum,…