Stiri pe aceeasi tema

- O camioneta a lovit patru pietoni in noaptea de duminica spre luni in apropierea festivalului Pinkpop din Olanda, ucigand o persoana si ranind grav alte trei, informeaza politia olandeza, scrie Agerpres.Incidentul a avut loc in jurul orei locale 04:00 02:00 GMT in apropierea unui camping al festivalului,…

- O camioneta a lovit patru pietoni in noaptea de duminica spre luni in apropierea festivalului Pinkpop din Olanda, ucigand o persoana si ranind grav alte trei, informeaza politia olandeza, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 04:00 (02:00 GMT) in apropierea…

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, informeaza AFP si Reuters. Intrarea in vigoare…

- Germania a propus infiintarea unui sistem european de asigurare pentru somaj, pentru a face zona euro mai rezistenta la viitoarele socuri economice, a afirmat ministrul german de Finante, Olaf Scholz, intr-un interviu publicat sambata, transmite Reuters. Propunerea, prezentata intr-un interviu acordat…

- Uber a anunțat ca lanseaza in Europa servicii de ride-sharing cu biciclete electrice, primul oraș fiind Berlin, informeaza Reuters. Compania vrea sa extinda in lunile urmatoarele numarul de orașe europene in care serviciile vor fi disponibile. Declarațiile au fost facute la Berlin de șeful companiei,…

- Presedintele executiv al Starbucks, Howard Schultz, a anuntat ca se retrage de la conducerea celui mai mare lant de cafenele din lume incepand cu data de 26 iunie, informeaza Reuters. Howard Schultz, cel care a crescut Starbucks de la 11 cafenele la mai mult de 28.000 in 77 de tari, a ajuns director…

- Cunoscutul cantautor Alexandru Jula a murit in noaptea de sambata spre duminica la varsta de 83 de ani, dupa ce luni a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati in urma unui accident vascular cerebral, transmite Agerpres. Potrivit unor surse medicale, artistul a decedat in noaptea de sambata…

- Barbati inarmati au impuscat mortal, vineri, sase politisti in orasul mexican Salamanca din centrul Mexicului. Autoritatile au anunțat ca acesta este unul dintre cele mai sangeroase atacuri asupra fortelor de securitate mexicane din ultimele luni, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Cei sase politisti…