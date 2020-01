Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din China au fost plasate in carantina la bordul unei nave de croaziera, in Italia, din cauza suspiciunilor de infectare cu noul virus gripal, iar alte mii de pasageri ai vasului au interdictie temporara de a cobori in port, afirma surse citate de agentia de presa ANSA, scrie Mediafax.Doi…

- Aproximativ 6.000 de persoane erau consemnate la bordul unei nave italiene de croaziera, in timp ce se efectuau teste asupra a doi pasageri chinezi suspectati de contaminare cu noul coronavirus chinez, a anuntat compania de croaziera Costa Crociere, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.Cuplul…

- 6.000 de oameni, blocați pe un vas de croaziera, in larg. Nava italiana are interdicție de a reveni la țarm, dupa ce doi pasageri, de naționalitate chineza, sunt suspecți de infecție cu coronavirus, informeaza Antena 1.

- Tot mai mulți oameni considera ca berea mexicana Corona Extra are legatura cu epidemia de coronavirus care a ucis deja 170 de oameni in China, arata Business Insider . Vedeți mai jos un clip in care o femeie este convinsa ca berea are legatura cu virusul, se inarmeaza cu manuși și masca și golește…

- Aceasta repatriere se va face cu acordul autoritatilor chineze si sub supravegherea unei echipe medicale. Dupa sosirea in Franta, persoanele repatriate vor ramane in carantina, intr-un loc inca neprecizat, timp ce 14 zile, perioada de incubatie a virusului.Ministrul francez al sanatatii a estimat ca…

- Mai multe festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune.

- Trei pompieri si-au pierdut viata in urma unei explozii intr-un imobil din nordul Italiei. Pompierii au fost chemati la o cladire, dupa ce o explozie de mai mica amploare a provocat prabusirea unei parti a...