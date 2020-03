Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 50 intr-o singura zi, ajungand la 198, a anuntat vineri Agentia de Protectie Civila, cea mai mare crestere intr-o singura zi de la descoperirea epidemiei in urma cu doua saptamani, transmite digi24.ro.

- Italia a decis sa inchida toate scolile si universitatile pana pe 15 martie si a pregatit miercuri si alte masuri de urgenta pentru a incetini raspandirea coronavirusului, in conditiile in care 28 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, numarul total al deceselor provocate de infectie ajungand la…

- Numarul deceselor din cauza epidemiei de coronavirus din Italia a crescut la 79, iar numarul total de imbolnaviri a depasit 2.500. Autoritatile informeaza ca 160 de persoane s-au vindecat. Numarul deceselor cauzate de un focar de coronavirus in Italia a crescut la 79, 27 de persoane decedand in ultimele…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a denuntat, marti seara, restrictiile de calatorie impuse de alte tari persoanelor care vin din regiuni italiene afectate de epidemia gripala, informeaza cotidianul La Repubblica."Ar fi incorect sa fie impuse limitari de catre alte tari. Nu le putem accepta",…

- La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute de transmitere locala a noului coronavirus, oficialii italieni au anuntat alte opt cazuri, printre care si cinci lucratori sanitari, potrivit Agerpres. Agentia de stiri ANSA a anuntat ca doua persoane…