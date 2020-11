Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 3.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele dupa eruperea vulcanului Lewotolo, din centrul Indoneziei. Oamenii au fost evacuați din zeci de sate de la poalele muntelui, dupa ce specialistii au anuntat ca vulcanul emite gaze nocive.

- Corpurile aproape intacte a doi barbați care fugeau de eruptia vulcanului au fost descoperite in situl din orasul antic Pompei. Este vorba despre un nobil in varsta de 40 de ani infașurat intr-o mantie calda de lana și tanarul sau sclav intr-o tunica, informeaza Mediafax. Noua descoperire…

- Indonezia a solicitat autorizarea de urgența pentru a incepe campania de vaccinare in masa impotriva Covid-19 pana la sfarșitul anului, a spus, astazi, președintele statului din Asia de Sud-Est, potrivit Reuters . Președintele Joko Widodo, cunoscut drept Jokowi, a afirmat intr-un interviu pentru Reuters…

- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs la est de Indonezia duminica dimineata, potrivit agentiei nationale de geofizica si climatologie, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.Rahmat Triyono, directorul centrului pentru seisme si tsunami din cadrul agentiei, a precizat intr-un comunicat ca epicentrul…

- In fiecare dimineața, la Jakarta, capitala Indoneziei, cațiva membri ai guvernului se imbraca in echipament de protecție, ridica un sicriu de lemn pe umeri și pornesc o procesiune „funerara” pe strazile aglomerate ale orașului, pentru a-i determina pe oameni sa conștientizeze pericolul reprezentat de…