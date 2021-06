Panică în Harghita. Încă un bărbat a fost atacat de urs. A suferit răni grave La doua zile dupa ce un om a fost ranit grav, un alt barbat a fost atacat, duminica, de un urs, la Harghita, in localitatea Capalnița. Barbatul, de 53 de ani, a fost atacat de urs, in apropierea unei ferme. “Ursul a atacat din nou la Capalnița! Azi, 20 iunie, un barbat de 53 de […] The post Panica in Harghita. Inca un barbat a fost atacat de urs. A suferit rani grave appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

