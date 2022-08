Reducerea aprovizionarii cu gaz rusesc in urma razboiului din Ucraina a dus la o creștere neașteptata in Germania a cererii de carbune pentru incalzire, in ciuda nocivitații sale. „Niciodata nu am mai vazut o asemenea aglomerație in timpul verii, atat de mulți oameni care doresc carbune”, spune Frithjof Engelke, un furnizor berlinez de carbune, care […] The post Panica in Germania, fara gaz rusesc. Nemții cumpara carbune pentru sobe / Prețurile au explodat first appeared on Ziarul National .