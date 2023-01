Panică în Focșani. A ieșit cu toporul pe stradă, a tăiat o țeavă de gaze și a aprins focul! Un barbat in varsta de 41 de ani a intrat cu toporul și cu spray lacrimogen intr-un magazin, apoi a taiat țeava de gaze și a aprins focul intr-un imobil din vecinatate. La fața locului au intervenit de urgența luptatorii din cadrul SAS și jandarmii. Aceștia l-au imobilizat pe barbat și l-au condus la sediul Poliției Municipiului Focșani. Barbatul urma sa fie internat intr-o unitate medicala de specialitate, potrivit realitateadevrancea.net . Joi seara, in jurul orei 17.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in municipiul Focșani, un barbat a intrat in incinta unui magazin avand asupra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

