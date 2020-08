Din aceasta cauza, de sambata dimineața vor fi impuse masuri de carantina la domiciliu 14 zile pentru cei care vin din cele 3 țari. Așa ca mii și mii de turiști britanici s-au trezit cu planurile de vacanța ruinate. Iar mulți s-au grabit sa revina acasa inca de vineri pentru a evita izolarea. Grant Shapps, UK Transport Secretary: ”Dupa ce am facut eforturi atat de mari sa scadem cifrele infectarii in Regat nu ne putem permite sa “importam” cazuri din alte țari”. Chiar daca pare o decizie luata in pripa, de data asta anunțul a fost facut cu 30 de ore inainte de transpunerea masurii – sambata dimineața…