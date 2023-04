Stiri pe aceeasi tema

- O mina amplasata de ruși in centrala nucleara din Zaporojie a explodat, iar ocupanții incearca sa ștearga urmele inainte de sosirea unei echipe a Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA).

- Explozie, joi, la centrala nucleara de la Zaporojie. O mina ruseasca a explodat in apropierea unuia dintre reactoarele centralei nucleare din Zaporojie, scrie Mediafax.O mina ruseasca a explodat la centrala nucleara din Zaporojie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Conform publicatiei "The Times", in asaltul esuat au fost implicati aproape 600 de militari ucraineni de elita, la bordul a mai mult de 30 de ambarcatiuni. Se pare ca soldatii au incercat sa traverseze noaptea lacul de acumulare de pe fluviul Nipru unde este situata centrala nucleara, insa au fost respinsi…

- Atacuri cu rachete au lovit vineri orasul Zaporojie din sud-estul Ucrainei, avariind mai multe cladiri, potrivit administratiei militare regionale, relateaza CNN. In apropiere se afla și centrala de la Zaporojie, cea mai mare centrala nucleara din Europa.Rachetele au lovit centrul regional si suburbiile…

- Un compromis minim in fata unui risc militar in crestere: directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica a vizitat miercuri centrala nucleara ucraineana din Zaporojie in cautarea unei solutii acceptabile pentru Kiev si Moscova pentru a securiza situl.Ideea unei zone demilitarizate in jurul…

- Președintele Ucrainei a declarat ca trupele rusești țin „ostatica” centrala nucleara Zaporojie și ca siguranța acesteia nu poate fi garantata pana cand nu o parasesc, transmite Reuters.

- Președintele Ucrainei a declarat ca trupele rusești țin „ostatica” centrala nucleara Zaporojie și ca siguranța acesteia nu poate fi garantata pana cand nu o parasesc, transmite Reuters. Trupele rusești au ocupat centrala nucleara, cea mai mare din Europa, inca din primele saptamani ale invaziei Ucrainei…

Atacurile de joi dimineata au intrerupt centrala nucleara Zaporojie din Ucraina de la reteaua electrica ucraineana, a anuntat compania de energie Enerhoatom.