Trei dintre cei salvati au fost transportati de un elicopter japonez la spitalul naval din Okinawa, in vederea evaluarii. Ceilalti doi au revenit la bordul navei militare americane Blue Ridge.



Elicopterul model MH-60 s-a prabusit in timpul unor "operatiuni de rutina", arata sursa citata.



La operatiunea de cautare si salvare au participat forta navala defensiva a Japoniei, Garda de Coasta nipona, doua nave militare americane si aviatia militara a SUA.



Flota a 6-a a SUA, cu baza in prefectura japoneza Kanagawa, actioneaza in zona Pacificului.