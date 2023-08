Panica ieri dupa-amiaza pe o strada din municipiul Buzau! O casa a luat foc si incendiul risca sa se extinda. Cum au reactionat pompierii si care au fost urmarile

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ,,Incendiul a fost lichidat. Au fost afectate in total 3 cladiri invecinate situate pe proprietați diferite, dupa cum urmeaza: 35 mp anexa (ce s-a aprins inițial); 25 mp mansarda; 5 mp gard+anexa; Sursa info: ISU Buzau ȘTIRE INIȚIALA In aceasta dupa-amiaza, pompierii buzoieni au intervinit pentru…

- INCENDIU la Alba Iulia. O mașina a luat foc, pe strada Marașești. Pompierii intervin cu o autospeciala Un autoturism a luat foc, vineri dupa-amiaza, pe strada Marașești din municipiul Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Detasamentul de pompieri Orastie intervine cu doua echipaje de stingere si o ambulanta SMURD la un incendiu la o cladire dezafectata de pe strada Garii din municipiu. Nu au fost raportate victime. Incendiul era in desfasurare la imobilul abandonat de pe strada Garii din Orastie. Misiunea e in dinamica.…

- UPDATE Incendiul a fost localizat, fara pericol de extindere.Pompierii intervin in municipiul Constanta Este vorba depre o baraca de pe strada Opalului cuprinsa de flacari Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, intervine Detasamentul Fripis cu 2ASAS si ASII. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa…

- Comunicat ISU. In aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament... The post Pompierii au intervenit la stingerea unui incendiu la etajul 3 al unui bloc de pe strada Avrig, in municipiul Arad…

- Un bloc din cartierul Maraști fost evacuat, dupa ce un autoturism a luat foc in parcarea subterana.Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin la un incendiu care s-a manifestat la un autoturism parcat in subsolul unui bloc de pe strada Aurel Vlaicu, in spatele Leroy Merlin. Incendiul a fost…

- Un tanar a fost ranit, astazi, intr-un accident rutier produs pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 16:00, in zona Sebi Gaz. Deocamdata nu se cunosc date despre dinamica producerii accidentului: „Trafic dirijat in municipiul Buzau, pe strada Transilvaniei,…