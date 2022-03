Panică generală? După cozile la pașapoarte și benzinării, românii stau la coadă să cumpere valută La casele de schimb valutar se sta la coada pe liste de așteptare, aproape la fel ca la benzinarii, miercuri, sau ca la Pașapoarte, unde MAI a anunțat ca s-au inregistrat solicitari de eliberare a documentelor de calatorie cu peste 400% mai mari ca in alte saptamani, pana la izbucnirea razboiului din Ucraina. Pare ca […] The post Panica generala? Dupa cozile la pașapoarte și benzinarii, romanii stau la coada sa cumpere valuta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

