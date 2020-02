Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Milano, Giuseppe Sala, a anuntat ca va cere inchiderea scolilor si universitatilor pentru o saptamana in contextul numarului tot mai mare de cazuri de coronavirus din regiune.„Ii vor propune presedintelui regiunii Lombardia, Attilio Fontana, sa extinda aceasta masura la nivelul…

- Toti romanii care vin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului - Lombardia si Veneto - vor fi plasati automat in carantina timp de 14 zile in Romania, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru, secretar de…

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- 10 orase din nordul Italiei, mai exact din provincia Lombardia, sunt in carantina din cauza coronavirusului, potrivit RT. Autoritatile locale au inchis intreprinderile, magazinele si scolile, iar 42 de meciuri de fotbal din ligile inferioare au fost amanate.In plus, au fost anulate si turnee…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 20 in Italia. Epidemia s-a agravat vineri in nordul tarii, oficialii anuntand 14 noi cazuri…

Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un plan de actiune suplimentar pentru prevenirea si limitarea