Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu informația privind participarea conducerii FRF la Congresul UEFA de la Amsterdam și la tragerea la sorți a Ligii Națiunilor, din perioada 2-3 martie, unde au aparut cazuri de imbolnavire cu virusul COVID-19, in randul reprezentanților Serbiei și ai Elveției, Federația Romana de Fotbal…

- Conducerea Federatiei Romane de Fotbal si selectionerul Mirel Radoi au intrat in autoizolare la domiciliu in urma participarii la Congresul UEFA de la Amsterdam si la tragerea la sorti a Ligii Natiunilor, din perioada 2-3 martie, unde au aparut cazuri de imbolnaviri cu Covid-19. "In legatura cu informatia…

- FRF a avut trei delegați la Congresul UEFA, Razvan Burleanu, Radu Vișan și Gabriel Bodescu. Apoi, Mirel Radoi și Mihai Stoichița li s-au alaturat la tragerea la sorți a Ligii Națiunilor. Trei cazuri de coronavirus au aparut intre timp printre invitații UEFA. In week-end, președintele și vicepreședintele…

- Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a participat luni, 2 martie, la sedinta Comitetului Executiv UEFA, la Amsterdam, unde a prezentat concluziile Comisiei Media, in urma intalnirii gazduite la Cluj-Napoca, in luna decembrie. Razvan Burleanu se afla la Amsterdam, acolo unde luni…

- Finala Europa League din 2022 se va disputa pe Puskas Arena din Budapesta, a anuntat luni Comitetul executiv al UEFA, scrie dpa. Decizia a fost luata in cadrul unei reuniuni de la Amsterdam a conducerii UEFA, cu o zi inainte de Congresul UEFA si tragerea la sorti a Ligii Natiunilor.…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat oficial prețul biletelor pe care suporterii romani vor trebui sa-l plateasca pentru a vedea meciul Islanda - Romania, din play-off-ul Ligii Națiunilor, care se va juca la Reykjavik. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei României, a precizat ca nu a fost contactat de Federația Româna de Fotbal pentru preluarea postului de selecționer al echipei naționale. Tehnicianul echipei CFR Cluj a declarat ca ar fi lasat gruparea din Gruia pentru a merge la prima reprezentativa, potrivit…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a ramas fara selecționer, dupa ce Mirel Radoi a preluat carma primei reprezentative. Cel mai vehiculat nume pentru preluarea bancii tehnice a selecționatei U21 a fost cel al lui Adrian Mutu, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Anunțul facut de Dumitru…