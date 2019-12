Stiri pe aceeasi tema

- Victorie importanta pentru Știința Bacau in etapa a opta a Diviziei A1. Sambata, studentele au trecut cu 3-0 (21, 16, 21) acasa, de Belor Galați, confirmand momentul bun pe care-l traverseaza. Deși fara Alexandra Dascalu, a carei accidentare la muschii din zona cotului presupune un stop de trei saptamani,…

- La data de 11 noiembrie a.c., in jurul orei 11, pe DJ 116, in comuna Pargaresti, un conducator auto, de 60 de ani, din Targu Ocna, in timp ce conducea un autoturism pe directia Targu Ocna-Oituz a efectuat o manevra de depasire neregulamentara, incalcand marcajul longitudinal continuu, moment in care…

- Revista de cultura. Fondatori: George Bacovia, Grigore Tabacaru (1925). In prezent, editata de Consiliul Judetean Bacau. 24 de pagini, intr-un nou format, mai multa ilustratie, patru pagini color. A aparut numarul pe luna octombrie. Pretul este de doar 4 lei. Se gaseste si in reteaua de distributie…

- Știința Bacau – CSO Voluntari 2005 3-0 (4, 11, 17) Succes clar și scontat pentru voleibalistele Științei Bacau in etapa a treia a Diviziei A1. Sambata, studentele s-au impus cu 3-0 pe teren propriu contra nou-promovatei Voluntariului. Avand in serviciu principala arma (nu mai puțin de 17 puncte realizate…

- “Bani negri (pentru zile albe)”, este un serial de șase episoade scris și regizat de Daniel Sandu – marele caștigator al Premiilor Gopo 2018, filmarile avand loc in Onești și Piatra Neamț. Ales atat “pentru geometria interesanta a strazilor si cladirilor” si pentru ca este “plin de culoare, intensificand…

- Orice parinte iși dorește sa le ofere propriilor copii tot ce e mai bun. Ma refer la lucrurile materiale dar și la cele care construiesc cu adevarat personalitatea celui mic: atenție, timp, rabdare, educație. In orașul nostru, pe strada Vasile Alecsandri funcționeaza o gradinița care completeaza cu…

- Miercuri, 25 septembrie, in sala de ședințe a Prefecturii Bacau a fost semnat contractul de furnizare pentru cel de-al doilea accelerator medical al secției Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SDJU) Bacau. La eveniment au fost prezenți Valentin Ivancea, prefectul județului, Sorin…

- La Manastirea „Inalțarea Sfintei Cruci” – Caraiman, din stațiunea prahoveana Bușteni s-a desfașurat in perioada 16-19 septembrie 2019 cel de-al XII-lea Congres Național al programului educațional „Hristos impartașit copiilor”. La acest eveniment au fost prezenți inspectorii pentru catehizare parohiala…