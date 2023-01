Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj il vinde pe Emmanuel Yeboah la Slavia Praga! Dubiile s-au risipit in aceasta dimineața, cand Dan Petrescu i-a confirmat redactorului-șef adjunct al Gazetei, Dan Udrea, ca fotbalistul pleaca in Cehia in schimbul a doua milioane de euro. Slavia Praga și-a manifestat interesul pentru Emmanuel…

- Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, a anunțat ca s-a ințeles cu Nicolae Stanciu pentru un transfer la CFR Cluj in iarna. Cel mai bun fotbalist roman din 2022 in Ancheta Gazetei Sporturilor are contract cu echipa chineza pana in 2024, iar Varga a anunțat ca ar fi dispus sa plateasca doua milioane de…

- Nicolae Stanciu, aproape de o revenire de senzatie la Slavia Praga. Stanciu ar putea reveni in Cehia de la Wuhan Three Towns la finalul acestui an sau, cel mai tarziu, in luna ianuarie. Surse din anturajul fotbalistului, citate de gsp.ro, sustin ca Slavia Praga forteaza readucerea internationalului…

- Nicolae Stanciu (29 de ani) ar dori sa se intoarca in Europa, iar presa din Cehia scrie ca Slavia Praga il așteapta cu brațele deschise. Slavia Praga are o prima parte modesta de sezon. A incheiat pe locul 3 grupa de Conference League din care au mai facut parte Sivasspor, CFR Cluj și Ballkani, iar…

- Campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, joaca in grupa G a UEFA Conference League, alaturi de formațiile Slavia Praga din Cehia, Sivasspor Sivas din Turcia și KF Ballkani din Kosovo. FCSB, vicecampioana țarii, este in grupa B, impreuna cu West Ham United din Anglia, Royal Sporting Club Anderlecht Bruxelles…

- Joi, 6 octombrie, s-au disputat meciurile etapei a 3-a din grupele UEFA Conference League, faza in care sunt prezente și doua echipe romanești. Campioana țarii, CFR Cluj, face parte din grupa G, alaturi de Slavia Praga din Cehia, Sivasspor Sivas din Turcia și KF Ballkani din Kosovo. FCSB, vicecampioana…

- Basarab Panduru (52 de ani), fost internațional și in prezent analist TV, s-a aratat extrem de surprins de victoria lui CFR Cluj cu Slavia Praga, scor 1-0, in deplasare. Panduru pune rezultatul pe seama apararii și a tacticii perfecte a lui Dan Petrescu. ...

- Echipa CFR Cluj intalneste, joi, de la ora 22:00, pe Eden Arena din Praga, pe Slavia Praga (Cehia), intr-o partida contand pentru Grupa G a Europa Conference League la fotbal. „Slavia are o echipa foarte buna, cea mai buna din grupa. In ultimii trei ani, a ajuns in grupele Champions League, in sferturile…