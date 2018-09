Stiri pe aceeasi tema

- Juan Jose Maqueda, 49 de ani, are cele mai mari șanse sa fie inlocuitorul lui Antonio Conceicao pe banca lui CFR Cluj, dupa ratarea calificarii in grupele Europa League. CFR a pierdut dubla mansa cu luxemburghezii de la Dudelange, 2-5 la general. TV Telekom Sport informeaza ca acesta va veni in Romania…

- Fostul ”galactic”, Julio Baptista, a debutat în Liga 1, pentru CFR Cluj. ”Bestia” nu a mai jucat de doi ani într-un meci oficial, așa ca a fost intrat în teren numai în minutul 70, în locul lui Alexandru Ionita,…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Toni Conceicao a trimis în teren o formula experimentala, menajând titularii pentru duelul decisiv de joi, din play-off-ul Europa League, contra luxemburghezilor de la Dudelange. Echipa gazda a fost cea care a controlat jocul, dar trupa lui Teja s-a…

- CFR Cluj anunța transferul unui portar spaniol, care a trecut prin lotul lui Real Madrid. ”Bun venit, Jesus Fernandez Collado! CFR 1907 Cluj anunța transferul portarului spaniol Jesus Fernandez Collado, un goalkeeper cu mare experiența…

- Julio Baptista la CFR Cluj! La nici 24 de ore de la calificarea en fanfare in play-off-ul Europa League, CFR Cluj da una dintre cele mai mari lovituri de imagine din istoria fotbalului romanesc. In Gruia a ajuns fostul jucator al lui Real Madrid, Julio Baptista, acum in varsta de 36 de ani

- Echipa armeana de fotbal Alaskert va fi adversara lui CFR Cluj in turul al treilea preliminar al Europa League, dupa ce trecut de Sutjeska Niksic (Muntenegru) cu scorul general de 1-0, in turul al doilea preliminar al competitiei, informeaza Agerpres. Invingatoare in tur cu 1-0, in deplasare, Alaskert…

- CFR Cluj a terminat la egalitate în deplasare, 1-1 (0-1), cu formatia suedeza Malmo FF, în mansa secunda a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, ratând astfel calificarea în faza urmatoare a competitiei.