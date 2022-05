FCSB a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-1, in ultima runda a play-off-ului Ligii 1, la capatul unui meci in care Adrian Șut a marcat de doua ori. Dupa meci, Basarab Panduru a analizat prestația mijlocașului de 23 de ani și nu s-a declarat impresionat de modul in care acesta a evoluat pe intreg sezonul. Concluziile lui Basarab Panduru dupa FCSB – CFR Cluj „Are lucruri bune, am mai discutat. Cand are mingea incearca sa joace foarte rapid in fața de cele mai multe ori. ...