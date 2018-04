Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a folosit dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU pentru a respinge un proiect american de rezolutie ce prevedea crearea unui mecanism de ancheta privind folosirea armelor chimice in Siria, dupa atacurile de sambata de la Douma . Proiectul american de text propunea crearea, pentru…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord in viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, in urma discutiei cu Ri Yong Ho, ca nu…

- Intr-un discurs pe care analistii l-au catalogat drept extrem de important pentru directia de politica externa a Chinei, Xi a spus ca planurile pe care le are in desfasurare cuprind accelerarea accesului in sectorul de asigurari, extinderea business-ului catre companiile straine, si reducerea tarifelor…

- China va impune taxe vamale pentru 128 de produse din SUA, aceasta fiind o replica la masura de a luna trecuta a Washingotnului cu privire la tarifele pentru importurile de oțel și aluminiu din China, potrivit unui anunț facut de Beijing luni. Astfel, un numar de 120 de produse, printre care fructele…

- Patru muzicieni din Romania, Elveția, Statele Unite și Austria se intalnesc joi, 12 aprilie, de la ora 20.00, pe scena ARCUB pentru concertul de jazz „La classe operaia va in paradiso” inspirat de lumea comunismului. Concertul face parte din cel de-al doilea sezon Artist in Residence de la ARCUB, organizat…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- La cateva ore dupa supermeciul Liverpool - Manchester City in Premier League, in La Liga s-a disputat o partida la fel de palpitanta la finalul careia s-a creat o situatie istorica in Spania.