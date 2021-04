Pandurii, zece puncte în zece zile Maxim de eficienta a inregistrat Pandurii in ultimele patru etape. De patru meciuri Pandurii n-au pierdut, ba mai mult au luat zece puncte jucand din trei in trei zile, in doar zece zile. Ce n-au reusit in tur nici in 100 de zile. La meciul de... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

