- Basarab Panduru (50 de ani), fost jucator la Steaua, in prezent analist TV, a intors pe toate parțile eșecul suferit de FCSB in derby-ul cu CFR Cluj, caștigat de campioana en-titre cu 2-0. Surclasata de „veteranii” CFR-ului, echipa „frageda” a FCSB-ului ar trebui sa se orienteze și catre unii jucatori…

- Antrenorul formatiei FC Botosani, Marius Croitoru, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Universitatea Craiova este suta la suta favorita in meciul de sambata in conditiile in care are 11 fotbalisti incerti din cauza imbolnavirilor de COVID-19. "Craiova este o echipa puternica,…

- Revenirea lui MM Stoica la Steaua este posibil sa duca la alte plecari de la Pandurii spre Ghencea.Conform site-ului ziare.com, Gabriel Matei si Mihai Pintilii i-au atras atentia managerului stelist, eficienta celor doi tineri jucatori fiind remarcat...

- Gabi Balint (52 de ani) afirma ca un grup de oameni potenți financiar se pregatește sa preia CSA Steaua. CSA Steaua ataca promovarea in Liga 2 la finalul acestui sezon. „Militarii” sunt in carți in acest moment, conduc seria 4, una in care se lupta pentru supremație cu FCSB 2. Gabi Balint le da vești…

- Problemele de lot ale pandurilor s-au accentuat inaintea meciului cu Steaua cand alti doi jucatori din lotul care a fost convocat la meciul precedent cu Sportul au acuzat probleme medicale. Dintre cei doi jucatori care au acuzat probleme medica...

- Anamaria Prodan (47 de ani) a dezvaluit la GSP LIVE ce probleme a avut de-a lungul carierei cu fosta soție a lui Claudiu Raducanu (44 de ani), Alice. Agentul de jucatorul a povestit ca aceasta dorea mereu sa vada contractele fostului atacant și asta ii cauza probleme in negocierile pentru transferul…

- CSA Steaua continua parcursul perfect din Liga 3 și a obținut o victorie importanta pe terenul lui Dinamo II, scor 3-1, in etapa a 4-a din Serie a 4-a. Cu 9 jucatori afectați de COVID-19, echipa lui Daniel Oprița a dominat clar meciul din „Ștefan cel Mare” și a avut 3-0 la pauza. Steliștii au deschis…