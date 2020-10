Pandurii, pe locul I la fair-play

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 9-a propune si un duel regional din subsolul clasamentului, intre Pandurii Tg. Jiu si Ripensia. Gorjenii au o singura victorie, obtinuta chiar in ultima etapa, la Resita si au un moral bun in fata Ripensiei, care vine dupa doua esecuri in campionat, unde au obtinut doar doua victorii. Meciul…

- Echipa FCSB se confrunta cu noi cazuri de COVID-19 in lot, dupa ce trei fotbalisti au fost descoperiti pozitiv la ultimele teste efectuate, a declarat, pentru AGERPRES, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal. Bucurestiul are cele mai multe infectari cu SARS-CoV-2 in 24 de ore.…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 10 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 193 de polițiști, jandarmi și polițiști…

- Pandurii Targu Jiu incearca azi sa se califice in faza urmatoare a Cupei Romaniei. Gorjenii vor intalni de la ora 18:30 pe Viitorul Constanta, echipa ce apartine fostului international Gheorghe Hagi. Antrenorul Ionut Badea a declarat ca va aborda joc...

- Rapid București a câștigat categoric, scor 3-0, partida disputata, în deplasare,​ împotriva nou-promovatei CSM Slatina, în etapa a treia din Liga 2. Tot sâmbata, Turris Turnu Magurele a înregistrat scorul etapei (5-0 vs Pandurii), în timp ce Comuna Recea și…

- Comitetul Executiv al FRF a aprobat, marti, un nou sistem competitional pentru disputarea urmatorului sezon al Ligii a 2-a, dar si al Ligii a 3-a. Conform frf.ro , in editia 2020/2021 a Ligii a 2-a, ce va debuta la data de 29 august, echipele participante vor juca fiecare cu fiecare o singura data in…

- Peste 1.000 de gorjeni si-au manifestat intentia de intra in posesia unui card european de sanatate pana in prezent. Pentru ca este perioada concediilor, numarul solicitarilor a crescut simtitor de la inceputul sezonului estival. Reprezentantii Casei...

- Presedintele executiv al echipei Pandurii Targu Jiu, Eugen Pirvulescu, a declarat ieri ca obiectivul este de a obtine 30 de puncte in turul acestui campionat al Ligii I la fotbal. Pirvulescu spera sa nu mai fie greseli de arbitraj precum cele din mec...