Pandur de Liga Campionilor

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei, FCSB, va juca in primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu echipa sanmarineza AC Virtus 1964, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la sediul UEFA de la Nyon. Echipa lui Gigi Becali va juca primul meci in deplasare, pe 9 sau 10 iulie, iar mansa secunda la Bucuresti, pe…

- Atacantul brazilian al echipei Real Madrid, Vinicius Jr., a fost ales cel mai bun jucator al sezonului in Liga Campionilor.Atacantul brazilian a marcat sase goluri si a oferit cinci pase de gol in unsprezece meciuri europene in acest sezon.

- George Marin Mult dorita promovare in Liga Florilor s-a indepartat de Activ și de aceasta data, turneul de baraj pentru promovare-retrogradare dand caștig de cauza echipelor care au evoluat pe prima scena handbalistica romaneasca in acest an competițional: CSM Targu-Jiu și HC Zalau. Totuși, echipele…

- Kylian Mbappe se pregatește sa joace ultimul sau meci pe Parc des Princes pentru Paris Saint-Germain, intr-un moment plin de semnificație pentru fotbalistul in varsta de 25 de ani. Eliminarea echipei PSG din Liga Campionilor a adus un gust amar pentru Mbappe și colegii sai, insa acest lucru nu ii va…

- Antrenorul Tony Da Silva sustine ca ultimele doua meciuri din campionat ale echipei sale, Poli Iasi, sunt ca doua finale de Liga Campionilor, el precizand ca jucatorii sai vor lupta pana in ultimul minut pentru a evita retrogradarea, potrivit news.ro

- Eliza Samara este la o partida distanța de a scrie o pagina de istorie in sportul romanesc. Ea si colegele sale de la formația KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg vor juca vineri returul finalei Ligii Campionilor, dupa 3-2 in tur. Eliza Samara se afla in fața unei performanțe unice: poate deveni prima sportiva…

- Marți și miercuri sunt programate meciurile retur din sferturile de finala in Liga Campionilor, iar pe Betano am analizat șansele celor opt echipe ramase in competiție de a ajunge in careul de ași, in funcție de rezultatele din tur și forma de moment. ...