Pandora Papers: Scandal în Serbia după dezvăluirea că ministrul de finanțe deține 24 de apartamente pe litoralul bulgăresc Un nou scandal politic a erupt în Serbia dupa ce ancheta Pandora Papers a dezvaluit ca ministru de finanțe Siniša Mali deține 24 de apartamente pe litoralul bulgaresc, o informație pe care acesta a negat-o vehement în trecut, relateaza Euractiv.



Rețeaua de Raportare a Corupției și Infracționalitații KRIK, un ONG de la Belgrad, a facut dezvaluirea dupa ce jurnaliștii sai au primit documentele descoperite de ancheta jurnaliștilor de investigație ai Consorțiului Internațional (ICIJ), denumita &"Pandora Papers&".



