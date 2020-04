Stiri pe aceeasi tema

- Pandemie versus economie. Primele țari din Europa care se pregatesc sa iasa din izolare, pentru a combate criza Germania, Austria, Cehia și Marea Britanie sunt primele țari europene care se pregatesc sa iasa, treptat, din izolare. Masura este menita sa combata criza economica declanșata de pandemia…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Obiectivul este mentinerea nivelului reproducerii virusului - adica numarul mediu de persoane contaminate de catre un singur bolnav - sub unul, care reprezinta pragul la care o epidemie incepe sa scada. Steffen Seibert a dat insa asigurari, intr-o conferinta de presa,…

- Tarom și Wizz Air au suspendat zborurile catre Marea Britanie, Elvetia si Olanda, Belgia și Austria Operatorul aerian low-cost Wizz Air a suspendat, incepand de duminica, rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, in urma noilor restrictii de calatorie impuse de autoritatile romane.…

- Rețeaua de magazine Aldi a declarat joi ca va pune suplimenta numarul transporturilor de paste din Italia, pentru a reumple rafturile dupa ce cumparatorii germani le-au golit de produse neperisabile in primele zile ale epidemiei, anunța Reuters, citat de Mediafax.Vezi și: Un nou simptom asociat…

- Pe harta Europei, vestul e acum mai afectat de coronavirus decat estul, cu Italia, Spania și Germania in primele cinci țari ca numar de imbolnaviri la nivel mondial. Insa aceasta harta ar putea fi o pacaleala, noteaza The Guardian. In est lipsesc testele pentru COVID-19. Netestați, oamenii nu intra…

- Principatul Monaco a anuntat inchiderea tuturor asezamintelor neesentiale pe fondul extinderii pandemiei de coronavirus in tarile vecine, la cateva ore dupa ce Franta a anuntat aceeasi masura, informeaza duminica EFE. "Pe fondul extinderii epidemiei de COVID-19 in tarile limitrofe principatului,…

- Republica Ceha va inchide granitele pentru calatorii care vin din tari cum sunt Franta, Germania, Austria si Marea Britanie si va interzice de asemenea intrarea cetatenilor straini venind din alte tari de risc pentru a limita raspandirea noului coronavirus Covid-19, a anuntat joi premierul ceh Andrej…