- PANDEMIE CORONAVIRUS. Obiectivul este mentinerea nivelului reproducerii virusului - adica numarul mediu de persoane contaminate de catre un singur bolnav - sub unul, care reprezinta pragul la care o epidemie incepe sa scada. Steffen Seibert a dat insa asigurari, intr-o conferinta de presa,…

- Wizz Air a suspendat toate zborurile intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda Operatorul aerian low-cost Wizz Air a suspendat, incepand de duminica, rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, in urma noilor restrictii de calatorie impuse de autoritatile romane. Măsura…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca isi suspenda rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, incepand cu data de 5 aprilie pana pe 18 aprilie inclusiv, iar masurile sunt cauzate de noile restrictii de calatorie impuse de autoritatile romane pe toate zborurile din Romania…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Pe harta Europei, vestul e acum mai afectat de coronavirus decat estul, cu Italia, Spania și Germania in primele cinci țari ca numar de imbolnaviri la nivel mondial. Insa aceasta harta ar putea fi o pacaleala, noteaza The Guardian. In est lipsesc testele pentru COVID-19. Netestați, oamenii nu intra…

- Poluarea aerului s-a redus in zonele urbane din Europa in timpul perioadelor de izolare adoptate pentru combaterea coronavirusului, conform imaginilor satelitare publicate luni, insa activistii avertizeaza ca locuitorii de la orase pot fi mai vulnerabili la epidemie, relateaza Reuters.In orase…

- Compania elvețiana anunța o cifra de afaceri de peste 21.7 milioane de lei in 2019 pentru Connect44 Romania, o creștere de 83% comparativ cu anul precedent. Romania este unul dintre cele mai importante hub-uri ale companiei, cu aproape 200 de angajați și cu deschiderea, la inceputul acestui an, a unui…

- Republica Ceha va inchide granitele pentru calatorii care vin din tari cum sunt Franta, Germania, Austria si Marea Britanie si va interzice de asemenea intrarea cetatenilor straini venind din alte tari de risc pentru a limita raspandirea noului coronavirus Covid-19, a anuntat joi premierul ceh Andrej…