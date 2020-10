Stiri pe aceeasi tema

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat sambata 2.064 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 24.847 de teste. Este a patra zi consecutiva in care numarul bolnavilor zilnici se mentine peste 2.000. Alte 32 de persoane infectate cu coronavirus au murit. De asemenea,…

- Guvernul pregateste noi masuri de combatere a Covid-19, dupa ce Spania a ajuns prima in Europa la infectari – 716.481, anunta ansa . In regiunea Madridului – care este de mai multe zile in conflict cu guvernul și care ieri a fost scena protestelor impotriva restricțiilor antivirus -, incepand cu miezul…

- Investițiile straine în China au depașit în primele cinci luni ale anului 2020 investițiile chineze în strainatate, o consecința a barierelor ridicate de state pentru a se proteja, potrivit unui studiu al firmei de consultanța Baker McKenzie publicat vineri și citat de AFP. De…

- Aproape toata Europa se lupta sa tina in frau pandemia. Tarile cele mai afectate de al doilea val de COVID-19 sunt Franta, Spania si Marea Britanie. Iar autoritatile din Islanda vorbesc deja despre al treilea val.

- Spania a devenit prima tara din Europa de Vest care a inregistrat mai mult de jumatate de milion de cazuri de Covid-19, avand un total de 525.549 de infectii. Cresterea din Spania vine chiar in momentul cand milioane de copii incep sa se intoarca la scoala dupa o pauza de sase luni.In crestere…

- Din cauza numarului ridicat de persoane infectate cu COVID-19, Marea Britanie a pus pe “lista neagra” a tarilor cu risc ridicat de transmitere a noului coronavirus patru tari din Europa: Spania, Franta, Olanda si Malta.

- Analiza Euler Hermes preconizeaza ca insolvențele din sectorul construcțiilor din Europa vor crește cu 14 -24% in 2020, Spania și Franța atingand varful, in timp ce Marea Britanie se poziționeaza la polul opus. Analiștii se așteapta ca numarul insolvențelor sa inregistreze o creștere de +24% in Spania,…

- Pandemia cauzata de coronavirus a ucis peste 200.000 de persoane in Europa, doua treimi dintre decese fiind inregistrate in Regatul Unit, Italia, Franța și Spania, potrivit unui raport redactat de AFP marți dupa-masa pe baza cifrelor oficiale. Cu un numar total de 200.005 decese la 2.751.606 infecții,…