Stiri pe aceeasi tema

- In Australia, mastile de protectie impotriva Covid ar putea fi in curand reciclate pentru a imbunatati rezistenta si elasticitatea bitumului pe sosele, in SUA sunt utilizate la productia de mobilier scolar sau parchet iar in Franta unele masti sunt refolosite in industria auto, transmite AFP.…

- Prețul mediu al unui test RT-PCR pentru detectarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 este de 322 lei, in scadere fața de anul trecut, arata o analiza a Consiliului Concurenței. In funcție de clinica medicala unde se efectueaza, prețul unui test RT-PCR variaza intre 270 lei și 390 lei, in condițiile in…

- Zeci de oameni au protestat la Timișoara fața de masurile anti-pandemie impuse de autoritațile statului. Unul dintre manifestanți a fost dus la secția de poliție pentru ca a refuzat sa poarte masca. Demonstrațiile au avut loc in ciuda carantinei. Oamenii au voie sa iasa din case decat pentru motive…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va avea joi o reuniune speciala pentru a decide daca sunt “necesare” masuri cu privire la subiectul vaccinului de la AstraZeneca contra Covid-19, estimand ca avantajele vaccinului depasesc riscurile, potrivit AFP. Autoritatea Europeana a…

- Numarul cazurilor zilnice de Covid-19 este din nou in crestere, la nivel global, iar mai multe tari europene se pregatesc pentru al treilea val al pandemiei. Cehia revine la lockdown, iar Franta se pregateste de o decizie similara. Ultimele cifre raportate la nivel mondial arata o crestere…

- Autoritațile susțin ca vaccinare reprezinta un pas important pentru calatorii, iar introducerea acestui pașaport digital ar ușura și mai mult procesul de de check-in din aeroporturi.Printre tarile care s-au aratat incantate de introducerea acestui act digital se numara: Spania, Estonia, Italia, Suedia…

- Testul pentru depistarea Covid-19 ar putea fi mai simplu decat ne imaginam. Cercetatorii de la Universitatea din Lille, Franța, au pus la punct un dispozitiv care se poate atașa telefonului mobil și care in doar 10 minute poate spune cu precizie mare daca persoana testata este