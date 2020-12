Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii s-a folosit de traditionalul ei discurs de Craciun, difuzat vineri, pentru a isi incuraja compatriotii, grav afectati de pandemia de COVID-19, si pentru a le transmite un mesaj de speranta, un sentiment pe care suverana britanica il considera „prezent chiar si…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a folosit de traditionalul ei discurs de Craciun, difuzat vineri, pentru a isi incuraja compatriotii, grav afectati de pandemia de COVID-19, si pentru a le transmite un mesaj de speranta, un sentiment pe care suverana britanica il considera "prezent chiar…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a folosit de traditionalul ei discurs de Craciun, difuzat vineri, pentru a isi incuraja compatriotii, grav afectati de pandemia de COVID-19, si pentru a le transmite un mesaj de speranta, un sentiment pe care suverana britanica il

- Ce gest face Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii an de an de Craciun pentru angajații sai. Mulți n-ar fi crezut ca este o fire atat de blanda și atenta la detalii, tocmai pentru ca de cele mai multe ori se arata publicului destul de rece și taioasa. Ce face Regina Elisabeta de Craciun […] The post…

- Tradiția intalnirii, ca toți membrii familiei regale sa se afle la aceeași masa, se schimba anul acesta din cauza pandemiei. In acest moment, este oficial ca Prințul William nu va fi prezent la ospațul oferit de bunica sa. De fapt, este pentru prima oara cand Elisabeta a II-a nu va avea alaturi o mare…

- Se schimba regulile la Casa Regala Britanica. O tradiție ce dureaza de ani buni nu va mai fi respectata in 2020. Prințul William și familia sa nu au fost invitați la masa de Craciun. Un eveniment ce era organizat anual de catre Regina Elisabeta a Marii Britanii va avea, luna viitoare, un numar restrans…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut joi prima sa activitate publica in afara resedintei sale oficiale in ultimele sapte luni, de cand a inceput pandemia COVID-19, relateaza agentiile Reuters si EFE. Suverana, in varsta de 94 de ani, a fost insotita de nepotul ei, printul William,…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa isi anuleze toate evenimentele de amploare de la Palatul Buckingham si Castelul Windsor pentru restul anului, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi palatul, transmite Reuters.