- Peste 20.000 de noi cazuri in ultimele 24 de ore si 194 de decese au fost raportate miercuri de catre autoritațile germane, care avertizeaza ca paturile libere la secțiile de terapie intensiva incep din nou sa fie insuficiente, potrivit AFP citat de Agerpres . Ministrul german al sanatații, Jens Spahn,…

- Frank Ulrich Montgomery, șeful World Medical Association (WMA), cere comunitații internaționale sa administreze pe scara larga doza booster a vaccinului anti-COVID. Medicul german subliniaza ca persoanele care au fost imunizate in urma cu cel puțin șase luni cu schema completa au nevoie de o protecție…

- Circa 10% dintre pacientii cu coronavirus aflati in unitatile de terapie intensiva din Germania in lunile august si septembrie erau complet vaccinati anti-COVID, relateaza marti dpa. Informatia a fost publicata de Ministerul german al Sanatatii ca raspuns la o intrebare adresata de parlamentarul…

- Anunțul care a intrigat intreagul continent european. Ce țara din Uniunea Europeana a anunțat ca pandemia de coronavirus se va sfarși in primavara anului 2022. Este ceva incredibil. Ce spun autoritațile. Ce stat european ar scapa de pandemie in primavara lui 2022 Jens Spahn, ministrul Sanatații din…

- Ministrul sanatatii din Germania, Jens Spahn, considera ca pandemia de COVID-19 se va incheia in primavara cand s-ar putea ajunge la o imunitate colectiva in tara sa, cu conditia sa nu apara noi variante ale coronavirusului impotriva carora vaccinurile actuale nu sunt eficiente, relateaza miercuri…

- Germania doreste sa doneze 100 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 in beneficiul campaniei de inoculare pe plan international pana la sfarsitul acestui an, a anuntat ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, in urma unei intruniri ministeriale organizate in marja

