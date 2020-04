Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale aflate in linia intai in lupta cu Covid-19 au trimis autorititilor o scrisoare deschisa prin care anunta ca nu vor banii dati in plus de stat, ci pensii de urmasi pentru copiii lor, in cazul in care ei vor muri.

- Cadrele medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani au protestat, din nou, vineri, fata de decizia autoritatilor de a transforma unitatea in spital numai pentru pacientii cu COVID-19. Medicii si asistentii medicali au iesit in curtea unitatii…

- Voluntari din cadrul filialei Suceava a Colegiului Psihologilor din Romania vor acorda asistenta psihologica specializata, prin telefon, cadrelor medicale aflate in izolare la domiciliu, in contextul epidemiologic cauzat de evolutia SARS CoV 2, a anuntat, sambata, prefectul de Suceava, Alexandru…

- O gravida infectata cu coronavirus, din Iasi, a fost adusa astazi la Maternitatea „Elena Doamna“ Iași. Medicii și celelalte cadre medicale au ramase surprinse in momentul in care a aceasta a fost adusa deoarece nimeni nu are costum de protectie.Cadrele medicale au protestat impotriva avestei decizii,…

- Cadrele medicale implicate in acordarea asistentei medicale persoanelor care sunt suspecte sau confirmate cu COVID-19 vor primi un supliment in marime de 100% din salariul de functie, suplimentar la motivarile financiare deja determinate.

- Din cauza situației tot mai grave din Romania, numarul infectaților a inceput sa creasca semnificativ. Astfel incat, autoritațile sunt in continua controlare a mall-urilor și a strazilor. Romania intra incepand cu data de 25 martie in carantina. Cate cadre medicale din Romania sunt infectate pana acest…

- O școala privata din Romania a luat o decizie aplaudata de tot internetul: peste 40 de profesori ofera lecții online gratuite pentru copiii cadrelor medicale, din dorința de a-i sprijini in aceasta perioada dificila și plina de provocari. Astfel, elevii doritori se pot inscrie la lecții de limba romana,…

- Romania intra in scenariul 3 dupa ce a fost confirmat cazul cu numarul 109 de persoana cu coronavirus. Ce presupune asta? Pana in acest moment, este stabilit ca Sars-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic, in principal prin picaturi…