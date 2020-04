Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Pleșu face o radiografie a ceea ce se intampla in aceste zile in Romania cand populația este obligata sa iși restranga drastic activitațile pentru a limita infecțiile cu noul tip de coronavirus. In 4 puncte el atinge aproape toate temerile romanilor cu privire la infecția cu COVID-19 și concluzioneaza…

- Stefanini, unul dintre cei mai importanti furnizori globali de solutii de tehnologie pentru companii, a anuntat luni ca opereaza in modul ”business as usual”, iar 90% din cei 1.600 de angajati din Romania lucreaza de acasa de mai bine de doua saptamani, potrivit news.ro.Compania are 2.500…

- Inca un roman a murit din cauza coronavirusului. Este vorba de un barbat de 66 de ani, din județul Timiș. Bilanțul deceselor a ajuns la 38. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru: 10-20% dintre romanii care au venit in tara ar fi putut fi infectati fara a prezenta simptome si ar fi putut transmite boala/Au…

- Medicii din spitalele din Romania sunt prada sigura pentru coronavirus. Cinci persoane din randul personalului medical au fost confirmate pozitiv cu Covid-19, la Spitalul Militar de Urgența „Dr. Aristide Serfioti” Galați, anunța, vineri, Ministerul Apararii Naționale (MApN). Spitalul a fost inchis,…

- Varsta medie a celor 1.029 de pacienți diagnosticați cu coronavirus in Romania pana joi este de 45 de ani, arata datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe imbolnaviri, 26%, s-au inregistrat in randul persoanelor cu varsta intre 40 și 49 de ani.Joi, la o luna de la depistarea…

- Federația SANITAS Romania a informat pe pagina de Facebook a sindicatului ca numarul cazurilor confirmate cu COVID 19 in randul personalului medical de la Spitalul de Urgența Suceava a ajuns la 92. „Inca se testeaza!", scriu sindicaliștii, avertizand astfel ca numarul cazurilor pozitive ...

- Bilanțul cazurilor afectate cu coronavirus este intr-o continua creștere. Situația de la noi, dar și din alte țari, le-au speriat pe vedetele din Romania, motiv pentru care multe dintre ele au decis sa stea acasa o perioada. Printre ele se numara și Gabriela Cristea. Iata cum iși petrece frumoasa prezentatoare…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea face un apel la presedintii si administratorii celor aproape 600 de asociatii de proprietari sa anunte prezenta persoanelor despre care stiu ca s-au intors recent in Romania din tari afectate de coronavirus. Toti cei care detin astfel de informatii sunt rugati sa…