Pandemie COVID19. Onțanu: Blocarea economiei a creat probleme sociale majore pe care statul nu le poate suporta Sunt indeobște cunoscute consecințele restricțiilor create prin adoptarea ordonanțelor militare și blocarea economiei. Inchiderile de orice fel nu ajuta Romania. Lucrurile nu mergeau nici inainte de adoptarea actelor normative care au instaurat Starea de Urgența, așa cum ne-am fi dorit. Blocarea economiei a creat probleme sociale majore pe care statul nu le poate suporta, mai ales din cauza reducerii masive a veniturilor obținute din activitatea economica. Oamenii in disperare de cauza iși cauta un loc de munca in Europa, crede Neculai Onțanu, președintele de onoare al... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

