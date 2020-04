PANDEMIE CORONAVIURUS: Peste 112.000 de morţi în întreaga lume Pandemia noului coronavirus a ucis cel putin 112.510 oameni in lume de cand a aparut in decembrie, in China, potrivit unui bilant intocmit duminica la ora 19.00 GMT (22.00, ora Romaniei) de AFP pe baza unor surse oficiale. Peste 1.824.950 de contaminari au fost diagnosticate in 193 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei. Statele Unite sunt tara cea mai afectata ca numar de morti si ca numar de contaminari - cu peste 22.000 de decese si peste 555.000 de cazuri confirmate. Bilant coronavirus Spania. O noua zi cu scaderea numarului de decese Dupa Statele Unite, tarile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

