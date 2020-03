PANDEMIE CORONAVIRUS. Virusul supravieţuieşte în plămânii pacienţilor decedaţi De asemenea, autopsiile au revelat și dovezi daunelor grave pe care le face coronavirusul la nivelul sistemului imunitar, care ar putea fi „un factor foarte important" in ceea ce privește decesul pacienșilor infectați, a explicat Wang Guiqiang, un specialist in boli infectioase la Peking University First Hospital, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Agerpres. Specialistul a mai explicat faptul ca infecția produce secreții și tuburile bronșice de mici dimensiuni și cauzeaza schimbari patologice severe ale plamanilor. Un alt studiu publicat la sfarșitul lui februarie,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

