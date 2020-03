Pandemie coronavirus. SUA suspendă emiterea de vize în ţări din întreaga lume Statele Unite au suspendat emiterea de vize in majoritatea tarilor lumii, in contextul crizei legate de noul coronavirus, a anuntat Departamentul de Stat american, relateaza Reuters. O purtatoare de cuvant a departamentului a anuntat suspendarea miercuri, fara sa precizeze tarile vizate si nici despre cate tari este vorba. Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca recurge la Legea pentru Productia de Aparare pentru a accelera fabricarea de masti si echipamente medicale necesare pentru combaterea pandemiei de coronavirus si a spus ca o estimare potrivit careia somajul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin a explicat ca masurile adoptate de Rusia inca din luna februarie, printre care inchiderea granitei cu China, au dus la limitarea raspandirii coronavirusului in Rusia. Putin a spus ca, desi situatia din Europa este ingrijoratoare, in Rusia pandemia este "sub control". Presedintele…

- Decretul privind instituirea starii de urgența pe care urmeaza sa-l prezinte președintele Klaus Iohannis, astazi, la ora 15.00, va conține in primul rand masuri care vizeaza achizițiile de echipamente medicale, a declarat o sursa din conducerea PNL, pentru Libertatea.Potrivit acesteia, cea mai mare…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA. "Nu vreau ca oamenii sa moara. Asa sunt…

- Epidemia generata de coronavirusul din orasul chinez Wuhan probabil se va încheia în aprilie, în contextul cresterii temperaturilor, afirma presedintele SUA, Donald Trump, care este încrezator în eforturile Chinei de contracarare a bolii, potrivit Mediafax. …

- Epidemia cu coronavirus iese din granițele zonei Wuhan. Epidemia a facut, duminica, o prima victima la Shanghai. 40 de cetațeni din aceeași zona sunt infectați cu virusul ucigaș, iar alți 70 sunt sub supraveghere medicala. Epidemia ia, deci, amploare intr-un ritm rapid, plasand China intr-o “situație…

- Presedintele american Donald Trump si vicepremierul chinez Liu He au semnat miercuri asa-numita "Faza 1" a acordului comercial menita sa reduca tensiunile dintre cele doua cele mai mari economii din lume, in cadrul unui eveniment desfasurat la Casa Alba, relateaza agentia macedoneana de stiri MIA.…

- Niciun american nu a fost ranit de atacurile cu rachete aeriene efectuate de Iran, a declarat presedintele american Donald Trump miercuri, intr-o declaratie la Casa Alba. AGERPRES Cititi si: * Atacurile asupra fortelor americane in Irak: China cheama la retinere, in timp ce Siria le apara…