Stiri pe aceeasi tema

- Militarii spanioli au gasit batrani abandonati, chiar morti in paturi, in azilurile afectate de coronavirus din Spania, a anuntat luni ministerul apararii de la Madrid."Vom fi implacabili si inflexibili in privinta modului in care sunt tratati varstnicii in aceste resedinte", a declarat ministrul…

- Militarii spanioli au gasit batrani abandonati, chiar morti in paturi, in azilurile afectate de coronavirus din Spania, a anuntat luni Ministerul apararii de la Madrid. „Vom fi implacabili si inflexibili in privinta modului in care sunt tratati varstnicii in aceste resedinte”, a declarat ministrul Margarita…

- "Vom fi implacabili si inflexibili in privinta modului in care sunt tratati varstnicii in aceste resedinte", a declarat ministrul Margarita Robles, la televiziunea Telecinco, preluata de AFP. "In cursul unor vizite, armata a observat persoane in varsta absolut abandonate, chiar moarte in paturi", a…

- Un palestinian a fost ucis in tiruri israeliene, in apropiere de Nilin, la vest de Ramallah, in Cisiordania ocupata, au anuntat Ministerul palestinian al Sanatatii si armata israeliana, relateaza AFP.Armata israeliana a anuntat ca este vorba despre un barbat care facea parte dintr-un grup…

- Armata iordaniana a blocat joi accesul si iesirea din capitala Amman, iar cei 10 milioane de cetateni ai regatului sunt supusi restrictiilor de circulatie, in incercarea de a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Reuters, scrie Agerpres.Militarii au instalat puncte de control la principalele…

- .Azilul Monte Hermoso "ne-a informat ca sunt 70 de persoane contaminate" in randul celor 130 de persoane gazduite și erau "15 morți" luni, a afirmat un barbat care a venit sa afle vesti despre mama sa in varsta de 91 de ani, bolnava de Alzheimer. Acesta a afirmat ca angajații centrului "fac…

- COVID-19. Decesele consemnate in ultimele 24 de ore ridica la 491 numarul mortilor de coronavirus in Spania. De asemenea, intr-o singura au fost raportate 1.236 noi cazuri de imbolnavire, astfel ca numarul total al celor infectati a ajuns la 11.178. Dintre bolnavi, cei mai multi se afla la Madrid,…

- In toate unitațile Armatei Naționale este interzis accesul persoanelor straine și vizitatorilor inca de duminica, 8 martie, conform dispoziției ministrului Victor Gaiciuc. Au fost suspendate concediile pentru ostași. Armata dispune de cabine de decontaminare.