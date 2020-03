Pandemie CORONAVIRUS. O adolescentă în vârstă de 12 ani a murit, în Belgia ''Este un eveniment foarte rar, dar care ne-a bulversat'', a declarat Emmanuel Andre, purtator de cuvant al autoritatilor medicale federale belgiene. Este prima data cand este raportat decesul unui copil din cauza noului coronavirus in Belgia, unde 705 persoane au murit ca urmare a infectarii cu SARS-CoV-2. Centrul national de criza al guvernului belgian a anuntat marti la pranz 876 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, ceea ce aduce la 12.775 numarul persoanelor bolnave de COVID-19. Dintre noile cazuri, 467 provin din Flandra, 203 din Valonia si 189 din Bruxelles. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Avram Goia a murit in Spania, acolo unde se stabilise de mai mult timp. "Cu surprindere si tristete am aflat despre trecerea in nefiinta a fostului atacant al Olimpiei Satu Mare din perioada anilor 80, Avram Goia. Din informatiile pe care le avem, cauza decesului este virusul care ne tine…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces din Romania al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, din Suceava. Femeia a fost internata in data de 21 martie 2020 la Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice, diabet si…

- Doua treimi dintre cele 462 de noi cazuri de infectare au fost consemnate in Flandra, unde traieste majoritatea populatiei de 11,4 milioane de persoane a Belgiei.In ultimele 24 de ore, la Bruxelles s-au inregistrat 43 de cazuri de imbolnaviri, iar in Valonia 90 de cazuri. In total, Belgia a efectuat…

- Trupul neinsuflețit al unui copil in varsta de 10 ani, din Bals, cu arsuri pe intreaga suprafața a corpului, a fost gasit azi noapte intr-o casa din localitate. Pompierii Garzii Balș, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, au intervenit noaptea trecuta, in municipiu, pentru…

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…

- Mohammad Mirmohammadi, unul dintre consilierii ayatollahului Ali Khamenei, a murit intr-un spital din Teheran dupa ce a fost infectat cu coronavirusul Covid-19 anunța Iran News Wire. Inaltul oficial iranian avea 71 de ani. Este primul deces din randul oficialilor de rang inalt din aceasta țara inregistrat…

- Actrița Disney Nikita Pearl Waliswa a murit la doar 15 ani din cauza unei tumori pe creier. Anunțul a fost facut de liceul Gazaya din Uganda unde Nikita era eleva, scrie CNN. Nikita Pearl Waligwa a jucat, in...

- In dupa amiaza zilei de joi, 2 ianuarie, mormantul Denisei Raducu, regretata cantareața de manele, a ars aproape in intregime, focul mistuind darurile aduse de catre familie și prieteni. Dezvaluiri cutremuratoare despre moartea Denisei Raducu. Tatal artistei a rupt tacerea Potrivit cancan.ro,…